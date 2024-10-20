Украинский беспилотник атаковал здание администрации в Запорожской области
20 октября 202418:16
Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал здание администрации Васильевского района Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель губернатора Евгения Балицкого Антон Тицкий.
Налет произошел в 16:32. Беспилотник сбросил боеприпас у здания администрации.
Остекление здания повреждено. Информации о пострадавших нет.
По данным Минобороны, в ночь на 20 октября российские силы ПВО уничтожили 110 беспилотных летательных аппаратов Украины, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru