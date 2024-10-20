Украинский беспилотник атаковал здание администрации в Запорожской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал здание администрации Васильевского района Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель губернатора Евгения Балицкого Антон Тицкий.

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Налет произошел в 16:32. Беспилотник сбросил боеприпас у здания администрации.

Остекление здания повреждено. Информации о пострадавших нет.

По данным Минобороны, в ночь на 20 октября российские силы ПВО уничтожили 110 беспилотных летательных аппаратов Украины, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:БеспилотникиЗапорожьеУкраина

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