Украинский агент показал тайник со взрывчаткой для покушения на офицера МО РФ

Центр общественных связей Федеральной службы безопасности распространил видео с показаниями обвиняемого на месте. Мужчина также рассказал, что собирался взорвать машину российского военного, передает RT. Адская машинка была спрятана в мастерской за гаражом в одном из домов в Подмосковье в пакете с наполнителем для кошек.

Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 28 декабря ФСБ сообщила о предотвращении серии покушений, которые готовились по заданию спецслужб Украины на сотрудников министерства обороны и их родственников. Среди целей террористов был также военный блогер. Задержаны четверо граждан РФ, которых завербовала СБУ для совершения этих терактов.

