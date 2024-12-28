Украинский агент показал тайник со взрывчаткой для покушения на офицера МО РФ
Задержанный гражданин России, завербованной спецслужбами Украины, указал в ходе следственных действий тайник, где хранил взрывное устройство. Оно предназначалось для покушения на высокопоставленного офицера министерства обороны РФ и военного корреспондента.
Центр общественных связей Федеральной службы безопасности распространил видео с показаниями обвиняемого на месте. Мужчина также рассказал, что собирался взорвать машину российского военного, передает RT. Адская машинка была спрятана в мастерской за гаражом в одном из домов в Подмосковье в пакете с наполнителем для кошек.
Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 28 декабря ФСБ сообщила о предотвращении серии покушений, которые готовились по заданию спецслужб Украины на сотрудников министерства обороны и их родственников. Среди целей террористов был также военный блогер. Задержаны четверо граждан РФ, которых завербовала СБУ для совершения этих терактов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин подписал закон о переименовании Ростова в Ростов Великий
- РЖД предложит пассажирам новогоднее меню в поездах дальнего следования
- Лукашенко помиловал еще 20 осужденных за протесты в Белоруссии
- Украинский агент показал тайник со взрывчаткой для покушения на офицера МО РФ
- Телеканал RT Balkan начал круглосуточное вещание на сербском языке
- В Хельсинки произошло самое мощное землетрясение за всю историю наблюдений
- Росавиация: В аэропорту Казани сняли временные ограничения
- Кабмин РФ запретил звонки с IP-телефонии на телефоны для борьбы с мошенниками
- Участник программы «Время героев» стал замгубернатора Калужской области
- Оперштаб: В Керченском проливе собрали 25 тонн нефтеводяной смеси
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru