ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции в Москве

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Москве, который готовили исламисты «Вилаят Хорасана» (принадлежит афганскому крылу террористической организации «Исламское государство», запрещенной в России). Об этом сообщает Центр общественных связей спецслужбы.

В ведомстве подчеркнули, что пресекли деятельность ячейки запрещенного формирования, члены которой — выходцы из Центральной Азии — планировали совершить взрыв в одном из отделов полиции столичного региона.

По данным ФСБ, фигуранты попали в поле зрения спецслужбы как «осуществлявшие сбор сведений о подобранном в качестве объекта террористической атаки отделе МВД в Москве». Злоумышленники оказали вооруженное сопротивление силовикам при задержании и ответным огнем были нейтрализованы.

Правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на теракт, организации деятельности террористической организации и участии в ней.

Ранее ФСБ сорвала готовившуюся украинскими спецслужбами серию покушений на высокопоставленных военных, участвующих в специальной военной операции, и членов их семей.

