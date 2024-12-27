ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции в Москве
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Москве, который готовили исламисты «Вилаят Хорасана» (принадлежит афганскому крылу террористической организации «Исламское государство», запрещенной в России). Об этом сообщает Центр общественных связей спецслужбы.
В ведомстве подчеркнули, что пресекли деятельность ячейки запрещенного формирования, члены которой — выходцы из Центральной Азии — планировали совершить взрыв в одном из отделов полиции столичного региона.
По данным ФСБ, фигуранты попали в поле зрения спецслужбы как «осуществлявшие сбор сведений о подобранном в качестве объекта террористической атаки отделе МВД в Москве». Злоумышленники оказали вооруженное сопротивление силовикам при задержании и ответным огнем были нейтрализованы.
Правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на теракт, организации деятельности террористической организации и участии в ней.
Ранее ФСБ сорвала готовившуюся украинскими спецслужбами серию покушений на высокопоставленных военных, участвующих в специальной военной операции, и членов их семей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru