Украинские войска обстреляли пограничный пункт в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале заявил, что 29 марта со стороны Украины был обстрелян пропускной пункт в посёлке Тёткино.

Снаряд прилетел из Украины в Белгородскую область, есть пострадавшие

По его словам, огонь вёлся из огнестрельного оружия и гранатомётов.

«Ответным огнем наших доблестных военнослужащих огневая точка была подавлена. Обошлось без потерь и разрушений. Прошу не поддаваться панике, ситуация находится под контролем», - заключил губернатор.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что по поручению председателя СК Александра Бастрыкина будет проведено расследование из-за обстрелов Вооружёнными силами Украины медицинских машин в зоне спецоперации, сообщает RT.

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ТЕГИ:Курская ОбластьОбстрелГраница Между Россией И Украиной
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