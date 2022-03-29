Украинские войска обстреляли пограничный пункт в Курской области

По его словам, огонь вёлся из огнестрельного оружия и гранатомётов.

«Ответным огнем наших доблестных военнослужащих огневая точка была подавлена. Обошлось без потерь и разрушений. Прошу не поддаваться панике, ситуация находится под контролем», - заключил губернатор.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что по поручению председателя СК Александра Бастрыкина будет проведено расследование из-за обстрелов Вооружёнными силами Украины медицинских машин в зоне спецоперации, сообщает RT.

