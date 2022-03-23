Снаряд прилетел из Украины в Белгородскую область, есть пострадавшие
Режим ЧС введен в двух селах Белгородской области из-за взрыва снаряда, прилетевшего со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
Он отметил, что в результате взрыва есть пострадавшие. Их число пока не уточняется. По словам Гладкова, снаряд повредил один дом, где проживали две семьи.
«Для безопасности жителей Журавлевки и Нехотеевки администрация Белгородского района вводит режим ЧС в этих двух селах», — объяснил губернатор региона.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил РИА Новости, что в результате боевых действий обесточена шахта имени Челюскинцев. Сейчас под землей находятся 14 человек.
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