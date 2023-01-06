Украинские войска обстреляли Донецк во время установленного Россией рождественского перемирия

Украинская армия обстреляла Донецк во время объявленного Россией рождественского перемирия. Об этом сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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По данным центра, в 12:00 был зафиксирован обстрел со стороны украинских войск по направлению Курахово – Донецк (Петровский район).

«Выпущено 6 снарядов калибром 155 мм», — говорится в сообщении в Telegram-канале СЦКК.

Ранее Минобороны по поручению президента России Владимира Путина объявило 36-часовой режим прекращения огня, войскам указано соблюдать режим тишины с 12:00 6 января до 24:00 7 января, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». При этом Украина отвергла предложение российской стороны об установлении перемирия.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Андроник
ТЕГИ:СпецоперацияОбстрелВСУДонецк
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