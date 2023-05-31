СМИ: Десять дронов попытались атаковать Брянскую область за сутки
Десять инцидентов с беспилотниками произошло в Брянской области за минувшие сутки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
По словам собеседника агентства, часть дронов рухнула вблизи села Куршановичи в Климовском районе. Источник указал, что некоторые аппараты были сбиты, другие посадили с помощью средств радиоэлектронной борьбы, пишет RT.
«Все инциденты без последствий», — заключил собеседник агентства.
Ранее в Брянской области близ поселка Красный Угол нашли упавший беспилотник со взрывчаткой, напоминает РИА ФАН. Никто не пострадал.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru