Украинские войска атаковали три населенных пункта Белгородской области

Вооруженные силы Украины в воскресенье, 15 сентября, атаковали три населенных пункта Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Мирный житель был ранен в Белгородской области в результате обстрела ВСУ

По предварительным данным, пострадавших в результате атак нет, уточнил губернатор.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате атаки беспилотника начался пожар в пяти хозяйственных постройках и частном домовладении. Еще один дрон атаковал многоквартирный дом. У здания посечен фасад и выбиты окна.

В селе Козинка Грайворонского округа в результате обстрела сгорело два частных дома. В населенном пункте Байцуры Борисовского района беспилотник-камикадзе повредил крышу частного домовладения.

Ранее в результате атаки ВСУ три человека получили ранения на участке автодороги Шебекино-Белгород, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
ТЕГИ:ВСУУкраинаБелгородская область

Горячие новости

Все новости

партнеры