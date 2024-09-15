Украинские войска атаковали три населенных пункта Белгородской области

По предварительным данным, пострадавших в результате атак нет, уточнил губернатор.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате атаки беспилотника начался пожар в пяти хозяйственных постройках и частном домовладении. Еще один дрон атаковал многоквартирный дом. У здания посечен фасад и выбиты окна.

В селе Козинка Грайворонского округа в результате обстрела сгорело два частных дома. В населенном пункте Байцуры Борисовского района беспилотник-камикадзе повредил крышу частного домовладения.

Ранее в результате атаки ВСУ три человека получили ранения на участке автодороги Шебекино-Белгород, передает «Радиоточка НСН».

