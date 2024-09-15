Украинские войска атаковали три населенных пункта Белгородской области
Вооруженные силы Украины в воскресенье, 15 сентября, атаковали три населенных пункта Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, пострадавших в результате атак нет, уточнил губернатор.
В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате атаки беспилотника начался пожар в пяти хозяйственных постройках и частном домовладении. Еще один дрон атаковал многоквартирный дом. У здания посечен фасад и выбиты окна.
В селе Козинка Грайворонского округа в результате обстрела сгорело два частных дома. В населенном пункте Байцуры Борисовского района беспилотник-камикадзе повредил крышу частного домовладения.
Ранее в результате атаки ВСУ три человека получили ранения на участке автодороги Шебекино-Белгород, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Оренбурге стая бродячих собак напала на школьника
- СМИ: в аэропорту Пулково задержали актера Евгения Ткачука
- Пожар в ЛНР перекинулся на территорию алюминиевого завода
- Украинские власти опровергли сообщения о готовности заморозить конфликт
- Черная кошка отказалась перебегать дорогу перед кортежем Путина
- При взрыве на макаронной фабрике в Турции пострадали 20 человек
- У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,3
- Times: премьеру Британии Стармеру грозит расследование из-за подарков жене
- СМИ: ВСУ перебросили дополнительные силы под курскую Суджу
- В Омске в ДТП с автобусом пострадали 11 человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru