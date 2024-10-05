Над тремя регионами уничтожили десять украинских БПЛА

Десять украинских беспилотников самолетного типа нейтрализовали над территорией России. Об этом сообщает Минобороны.

Прошедшей ночью БПЛА были уничтожены и перехвачены дежурными средствами ПВО при попытке Киева совершить террористическую атаку по объектам в России.

«Над территорией Белгородской области перехвачено и уничтожено 7 БПЛА, над территорией Воронежской области уничтожен 1 БПЛА и 2 БПЛА уничтожены над территорией Курской области», — указали в военном ведомстве.

Ранее глава Воронежской области Александр Гусев заявил, что над регионом сбили и подавили несколько беспилотников.

