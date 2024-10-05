Над тремя регионами уничтожили десять украинских БПЛА
Десять украинских беспилотников самолетного типа нейтрализовали над территорией России. Об этом сообщает Минобороны.
Прошедшей ночью БПЛА были уничтожены и перехвачены дежурными средствами ПВО при попытке Киева совершить террористическую атаку по объектам в России.
«Над территорией Белгородской области перехвачено и уничтожено 7 БПЛА, над территорией Воронежской области уничтожен 1 БПЛА и 2 БПЛА уничтожены над территорией Курской области», — указали в военном ведомстве.
Ранее глава Воронежской области Александр Гусев заявил, что над регионом сбили и подавили несколько беспилотников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru