Украинские силовики задержали экс-замминистра обороны страны
СБУ задержала экс-замминистра обороны Украины по подозрению в растрате имущества с использованием служебного положения и препятствованию законной деятельности ВСУ и прочих военных формирований. Соответствующая информация размещена на портале СБУ.
Сообщается, что задержанный вместе со своим подельником присвоили свыше 100 млн гривен при закупке бронежилетов, которые они приобрели по цене ниже закупочной стоимости. Также подозреваемые обвиняются в приобретении некачественного зимнего обмундирования на сумму не менее 900 млн гривен.
Ранее сообщалось о задержании председателя Верховного суда Украины Всеволода Князева. Его подозревают в получении взятки в размере $3 млн. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru