Украинские силовики задержали экс-замминистра обороны страны

СБУ задержала экс-замминистра обороны Украины по подозрению в растрате имущества с использованием служебного положения и препятствованию законной деятельности ВСУ и прочих военных формирований. Соответствующая информация размещена на портале СБУ.

За арестованного мэра Одессы внесли залог в $380 тысяч

Сообщается, что задержанный вместе со своим подельником присвоили свыше 100 млн гривен при закупке бронежилетов, которые они приобрели по цене ниже закупочной стоимости. Также подозреваемые обвиняются в приобретении некачественного зимнего обмундирования на сумму не менее 900 млн гривен.

Ранее сообщалось о задержании председателя Верховного суда Украины Всеволода Князева. Его подозревают в получении взятки в размере $3 млн. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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