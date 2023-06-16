Украинские силовики задержали экс-замминистра обороны страны

Сообщается, что задержанный вместе со своим подельником присвоили свыше 100 млн гривен при закупке бронежилетов, которые они приобрели по цене ниже закупочной стоимости. Также подозреваемые обвиняются в приобретении некачественного зимнего обмундирования на сумму не менее 900 млн гривен.

Ранее сообщалось о задержании председателя Верховного суда Украины Всеволода Князева. Его подозревают в получении взятки в размере $3 млн. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

