За арестованного мэра Одессы внесли залог в $380 тысяч

За арестованного 4 мая мэра Одессы Геннадия Труханова внесли залог в $380 тысяч, сообщила представитель специализированной антикоррупционной группы (САП) Ольга Постолюк. Об этом пишут украинские СМИ.

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По данным журналистов, адвокат Труханова подал апелляционную жалобу на арест своего подзащитного. Залог внес депутат от фракции «Доверяй делам» Одесского горсовета Дмитрий Танцюра.

По словам парламентария, он перечислил свои личные средства, с которых уплачены налоги.

Труханова взяли под стражу по делу о хищении на заводе «Краян», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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