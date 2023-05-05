За арестованного мэра Одессы внесли залог в $380 тысяч
За арестованного 4 мая мэра Одессы Геннадия Труханова внесли залог в $380 тысяч, сообщила представитель специализированной антикоррупционной группы (САП) Ольга Постолюк. Об этом пишут украинские СМИ.
По данным журналистов, адвокат Труханова подал апелляционную жалобу на арест своего подзащитного. Залог внес депутат от фракции «Доверяй делам» Одесского горсовета Дмитрий Танцюра.
По словам парламентария, он перечислил свои личные средства, с которых уплачены налоги.
Труханова взяли под стражу по делу о хищении на заводе «Краян», передает «Радиоточка НСН».
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