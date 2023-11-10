Украинские силовики нашли цех по пошиву курток для сборной России в Закарпатье
СБУ совместно с украинскими полицейскими обнаружили в Закарпатье цех по изготовлению курток для российской сборной по лыжному спорту. Об этом в своем аккаунте в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) заявил глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита.
Хозяином предприятия является гражданин Италии. Его сотрудники занимались пошивом лыжных курток бренда Vist (Италия) с российской национальной символикой.
Ранее в одном из ресторанов Винницы сотрудники СБУ устроили драку с военными из-за песни русского шансонье Михаила Круга. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Польская оппозиция договорилась о выдвижении Туска на пост премьер-министра
- Сразу семеро теннисистов из Бельгии дисквалифицированы за договорные матчи
- СМИ: Чехия передала Украине военную помощь на 250 млн евро
- Израиль анонсировал демилитаризацию сектора Газа после ликвидации ХАМАС
- Мурашко заявил о рекордно низкой младенческой смертности в России
- В музее Пушкина в Подмосковье представили археологические находки XV-XX веков
- Байден и Си Цзиньпин проведут переговоры в США 15 ноября
- Украинские силовики нашли цех по пошиву курток для сборной России в Закарпатье
- В Санкт-Петербургском международном культурном форуме примут участие 73 страны
- Бывшая ассистентка отсудила у Роберта Де Ниро 1,2 млн долларов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru