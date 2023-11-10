Украинские силовики нашли цех по пошиву курток для сборной России в Закарпатье

СБУ совместно с украинскими полицейскими обнаружили в Закарпатье цех по изготовлению курток для российской сборной по лыжному спорту. Об этом в своем аккаунте в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) заявил глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита.

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Хозяином предприятия является гражданин Италии. Его сотрудники занимались пошивом лыжных курток бренда Vist (Италия) с российской национальной символикой.

Ранее в одном из ресторанов Винницы сотрудники СБУ устроили драку с военными из-за песни русского шансонье Михаила Круга. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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