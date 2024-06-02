Украинские дроны-камикадзе атаковали белгородское село Головчино

Украинские войска атаковали село Головчино Белгородской областью с помощью дронов-камикадзе, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Под Белгородом шесть населенных пунктов остались без света после обстрела

По его словам, беспилотники поочередно атаковали сельскую заправку. В результате прогремели взрывы. Повреждена входная группа здания, осколки посекли автозаправочную колонну и автомобиль.

«Все сотрудники АЗС целы и невредимы, в том числе благодаря укреплениям из мешков с песком», - отметил Гладков.

В воскресенье, 2 июня, силы противовоздушной обороны сбили пять украинских беспилотников в небе над Белгородской областью, сообщает «Радиоточка НСН».




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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:БеспилотникиБелгородская областьУкраина

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