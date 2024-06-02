Украинские дроны-камикадзе атаковали белгородское село Головчино

Путин примет участие в мероприятиях Петербургского экономического форума Саудовская Аравия не намерена принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии В Париже возле Эйфелевой башни появились пять гробов с плакатом «Французские солдаты, погибшие на Украине» Создание российского аналога YouTube потребует колоссальных финансовых затрат Экс-президент США Трамп пообещал рассекретить материалы по делу об убийстве Кеннеди