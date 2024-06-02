Под Белгородом шесть населенных пунктов остались без света после обстрела

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Графовка Краснояружского района. Пострадавших нет, повреждена линия электропередачи.

«Без света временно остаются жители шести населенных пунктов: п. Прилесье, с. Графовка, с. Романовка, с. Демидовка, с. Поповка и с. Репяховка», - уточнил губернатор.

Он отметил, что возле Графовской общеобразовательной школы сдетонировали два FPV-дрона. Повреждены два автомобиля.

Накануне ВСУ обстреляли город Шебекино Белгородской области. Пострадал местный житель. На территории одного из предприятий осколками посечен автомобиль, передает «Радиоточка НСН».

