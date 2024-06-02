Под Белгородом шесть населенных пунктов остались без света после обстрела

В результате артиллерийского обстрела со стороны Украины жители шести населенных пунктов Белгородской области остались без света, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

СМИ: В Белгороде слышны взрывы

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Графовка Краснояружского района. Пострадавших нет, повреждена линия электропередачи.

«Без света временно остаются жители шести населенных пунктов: п. Прилесье, с. Графовка, с. Романовка, с. Демидовка, с. Поповка и с. Репяховка», - уточнил губернатор.

Он отметил, что возле Графовской общеобразовательной школы сдетонировали два FPV-дрона. Повреждены два автомобиля.

Накануне ВСУ обстреляли город Шебекино Белгородской области. Пострадал местный житель. На территории одного из предприятий осколками посечен автомобиль, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ОбстрелУкраинаБелгородская область

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