Под Белгородом шесть населенных пунктов остались без света после обстрела
В результате артиллерийского обстрела со стороны Украины жители шести населенных пунктов Белгородской области остались без света, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Графовка Краснояружского района. Пострадавших нет, повреждена линия электропередачи.
«Без света временно остаются жители шести населенных пунктов: п. Прилесье, с. Графовка, с. Романовка, с. Демидовка, с. Поповка и с. Репяховка», - уточнил губернатор.
Он отметил, что возле Графовской общеобразовательной школы сдетонировали два FPV-дрона. Повреждены два автомобиля.
Накануне ВСУ обстреляли город Шебекино Белгородской области. Пострадал местный житель. На территории одного из предприятий осколками посечен автомобиль, передает «Радиоточка НСН».
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