Украинские дроны атаковали село Муром Белгородской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколько раз атаковали село Муром Белгородской области с помощью беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, один из дронов атаковал движущийся автомобиль. Водитель получил осколочные ранения лица. Транспортное средство сильно повреждено.
Также два FPV-дрона атаковали два инфраструктурных объекта связи. Пострадавших нет. Повреждены линии электропередачи. Без света временно остались жители нескольких населенных пунктов.
Ранее силы противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью 35 снарядов реактивных систем залпового огня «Вампир» и «Ольха», передает «Радиоточка НСН».
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