В Вашингтоне машина въехала в ворота Секретной службы США у Белого дома
22 октября 202509:53
Автомобиль въехал в ворота американской Секретной службы у Белого дома в Вашингтоне. Об этом говорится в сообщении ведомства в соцсети Х.
«Примерно в 22.37 (05.37 мск) человек въехал на автомобиле в ворота Секретной службы ... в Вашингтоне, округ Колумбия», - указала служба.
Водителя задержали. Машина была осмотрена, ее признали безопасной.
Служба расследует причины ЧП.
Ранее в США задержали мужчину, пытавшегося перелезть через забор Белого дома, его заключили под стражу за незаконное проникновение.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Риелтор объяснила, как не лишиться квартиры после сделки с «недееспособной бабушкой»
- Выходят из строя: Китайские автомобили можно «починить» через суд
- Венгерский политолог назвал, кому выгодно сорвать встречу Путина и Трампа
- В Батайске из-за атаки ВСУ повреждена 131 квартира
- В Вашингтоне машина въехала в ворота Секретной службы США у Белого дома
- Симоньян заявила о прохождении первого курса химиотерапии
- Загружены по уши: Учителя не поддержали повышение минимальных баллов ЕГЭ
- Нарушение Конституции: В Госдуме призвали убрать курьерские мопеды с тротуаров
- В Уганде 63 человека погибли в ДТП с четырьмя автомобилями
- Самолет премьера Австралии вынужденно сел в США
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru