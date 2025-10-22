В Вашингтоне машина въехала в ворота Секретной службы США у Белого дома

Автомобиль въехал в ворота американской Секретной службы у Белого дома в Вашингтоне. Об этом говорится в сообщении ведомства в соцсети Х.

«Примерно в 22.37 (05.37 мск) человек въехал на автомобиле в ворота Секретной службы ... в Вашингтоне, округ Колумбия», - указала служба.

Водителя задержали. Машина была осмотрена, ее признали безопасной.

Служба расследует причины ЧП.

Ранее в США задержали мужчину, пытавшегося перелезть через забор Белого дома, его заключили под стражу за незаконное проникновение.

