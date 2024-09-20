Украинские дроны атаковали Энергодар

Несколько украинских беспилотников атаковали Энергодар – город, где находится Запорожская атомная станция, сообщает администрация города в своем Telegram-канале.

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Два дрона были уничтожен в воздухе, удар других пришелся по гражданским объектам.

«Пострадавших нет. Информация о разрушениях уточняется», - уточнили в городской администрации.

Ранее Энергодар подвергся массовой атаке беспилотников ВСУ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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