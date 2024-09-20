Украинские дроны атаковали Энергодар
20 сентября 202411:40
Несколько украинских беспилотников атаковали Энергодар – город, где находится Запорожская атомная станция, сообщает администрация города в своем Telegram-канале.
Два дрона были уничтожен в воздухе, удар других пришелся по гражданским объектам.
«Пострадавших нет. Информация о разрушениях уточняется», - уточнили в городской администрации.
Ранее Энергодар подвергся массовой атаке беспилотников ВСУ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru