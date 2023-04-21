Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Запорожье

В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремело два взрыва, передают украинские СМИ.

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По сообщениям журналистов, в городе объявили воздушную тревогу. Сигнал об угрозе с воздуха прозвучал и в окрестностях Запорожья.

Также тревогу объявили в Днепропетровской области. Она расположена к северу от Запорожья.

ВСУ продвинулись в серой зоне на линии боевого разграничения в Запорожской области, заявил накануне врио главы региона Евгений Балицкий. Он уточнил, что подразделения украинской армии зашли в поселок Каменка, отмечает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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