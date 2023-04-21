Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Запорожье
21 апреля 202321:43
В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремело два взрыва, передают украинские СМИ.
По сообщениям журналистов, в городе объявили воздушную тревогу. Сигнал об угрозе с воздуха прозвучал и в окрестностях Запорожья.
Также тревогу объявили в Днепропетровской области. Она расположена к северу от Запорожья.
ВСУ продвинулись в серой зоне на линии боевого разграничения в Запорожской области, заявил накануне врио главы региона Евгений Балицкий. Он уточнил, что подразделения украинской армии зашли в поселок Каменка, отмечает «Радиоточка НСН».
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21 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru