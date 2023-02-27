Власти Курской области отрицают поиск украинских диверсантов

Как сообщили в региональном правительстве, информация, появившаяся в нескольких Telegram-каналах, что в Курской области ведется поиск диверсантов из Украины недостоверная.

«Специальные службы опровергают это», - говорится в заявлении.

Telegram-канал Mash утверждает, что в Белгородской, Курской и Воронежской областях ведется поиск переодетых в российскую форму украинских диверсантов. Автор поста отмечает, что преступники передвигаются на УАЗ-452, а также иномарках.

