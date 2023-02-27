Власти Курской области отрицают поиск украинских диверсантов
Власти Курской области отрицают, что на территории региона ведется поиск украинских диверсантов.
Как сообщили в региональном правительстве, информация, появившаяся в нескольких Telegram-каналах, что в Курской области ведется поиск диверсантов из Украины недостоверная.
«Специальные службы опровергают это», - говорится в заявлении.
Telegram-канал Mash утверждает, что в Белгородской, Курской и Воронежской областях ведется поиск переодетых в российскую форму украинских диверсантов. Автор поста отмечает, что преступники передвигаются на УАЗ-452, а также иномарках.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+9 580 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+9 250 / сут.
- Сотрудники полиции задержали более 300 подростков в Москве
- Блогер Потапенко заявил назвал Павловского «прагматичным романтиком»
- СМИ: Более 40% республиканцев готовы поддержать Трампа на выборах
- Сенаторы предложили новую льготу для мобилизованных
- Рабочий погиб из-за обвала на металлическом заводе в турецком Кахраманмараше
- В Индийском океане завершились военно-морские учения России, Китая и ЮАР
- «Транснефть» назвала причину приостановки экспорта нефти в Польшу
- Власти Курской области отрицают поиск украинских диверсантов
- МИД Франции: Страна продолжит оказывать помощь Украине столько, сколько потребуется
- Экс-советника главы «Роскосмоса» Сафронова этапировали в Красноярский край
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru