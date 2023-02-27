Власти Курской области отрицают поиск украинских диверсантов

Власти Курской области отрицают, что на территории региона ведется поиск украинских диверсантов.

Рогов сообщил, что диверсанты Украины подорвали мост в Запорожской области

Как сообщили в региональном правительстве, информация, появившаяся в нескольких Telegram-каналах, что в Курской области ведется поиск диверсантов из Украины недостоверная.

«Специальные службы опровергают это», - говорится в заявлении.

Telegram-канал Mash утверждает, что в Белгородской, Курской и Воронежской областях ведется поиск переодетых в российскую форму украинских диверсантов. Автор поста отмечает, что преступники передвигаются на УАЗ-452, а также иномарках.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:РоссияУкраинаВоенная ОперацияКурская Область
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