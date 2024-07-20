Украинские БПЛА атаковали пять населенных пунктов Белгородской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали пять населенных пунктов Белгородской области, написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
Атаке подверглись населенные пункты Волоконовского, Грайворонского, Краснояружского районов и Шебекинского городского округа. Пострадавших нет.
В селе Новое Волоконовского района беспилотник-камикадзе атаковал комбайн. В селе Козинка Грайворонского округа после атаки дрона пробита крыша частного дома.
За последние сутки российские силы противовоздушной обороны сбили 74 украинских беспилотника, две тактические ракеты ATACMS и четыре снаряда системы залпового огня HIMARS, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru