Украинские БПЛА атаковали пять населенных пунктов Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали пять населенных пунктов Белгородской области, написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

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Атаке подверглись населенные пункты Волоконовского, Грайворонского, Краснояружского районов и Шебекинского городского округа. Пострадавших нет.

В селе Новое Волоконовского района беспилотник-камикадзе атаковал комбайн. В селе Козинка Грайворонского округа после атаки дрона пробита крыша частного дома.

За последние сутки российские силы противовоздушной обороны сбили 74 украинских беспилотника, две тактические ракеты ATACMS и четыре снаряда системы залпового огня HIMARS, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:Белгородская областьБеспилотникиУкраина

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