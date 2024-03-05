Украинские беспилотники снова атаковали Белгородскую область
Система ПВО сбила украинский беспилотник самолётного типа над Грайворонским городским округом. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, инцидент произошёл между сёлами Косилово и Ивановская Лисица, по предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.
Также Гладков рассказал, что атаке ВСУ подверглось село Новопетровка Валуйского городского округа.
«С дрона было сброшено взрывное устройство на легковой автомобиль. В результате взрыва пострадавших нет, машина посечена осколками», - написал губернатор.
Ранее Гладков заявил, что украинский беспилотник сбросил взрывное устройство в Белгородском районе, а в Шебекинском городском округе ВСУ обстреляли село Таволжанка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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