Украинская сторона обстреляла село Новая Таволжанка в Белгородской области
17 ноября 202313:31
Украинская сторона обстреляла село Новая Таволжанка в Белгородской области с помощью дрона, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, однако были повреждены жилые дома, хозпостройка одного из них загорелась.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о том, что при украинском обстреле города пострадал мальчик 2023 года рождения, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru