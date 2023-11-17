Украинская сторона обстреляла село Новая Таволжанка в Белгородской области

Украинская сторона обстреляла село Новая Таволжанка в Белгородской области с помощью дрона, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

При обстреле Украиной Донецка погибла мирная жительница

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, однако были повреждены жилые дома, хозпостройка одного из них загорелась.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о том, что при украинском обстреле города пострадал мальчик 2023 года рождения, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Ирина Геращенко
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