Украинская сторона обстреляла село Новая Таволжанка в Белгородской области

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, однако были повреждены жилые дома, хозпостройка одного из них загорелась.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о том, что при украинском обстреле города пострадал мальчик 2023 года рождения, напоминает RT.

