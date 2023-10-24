Украинская сторона обстреляла село Новая Таволжанка Белгородской области

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал. При обстреле осколками выбило окна и повредило фасады частного дома.

Ранее один человек погиб при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка, напоминают «Известия». Как сообщили в представительстве Донецкой народной республики в СЦКК, украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка.

