Украинская сторона обстреляла поселок Теткино в Курской области

Украинская сторона обстреляла поселок Теткино Глушковского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

ВСУ обстреляли Глушковский район Курской области

По его словам, было зафиксировано 10 прилетов. В результате инцидента повреждения получили четыре дома.

Также при обстреле повреждена газовая труба.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли территорию Белгородской области 115 раз за прошедшие сутки, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:Курская ОбластьОбстрелУкраинаВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры