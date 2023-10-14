Украинская сторона обстреляла поселок Теткино в Курской области
14 октября 202319:17
Украинская сторона обстреляла поселок Теткино Глушковского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
По его словам, было зафиксировано 10 прилетов. В результате инцидента повреждения получили четыре дома.
Также при обстреле повреждена газовая труба.
Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли территорию Белгородской области 115 раз за прошедшие сутки, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru