Украина ударила по Киевскому району Донецка, есть погибшие

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Киевскому району Донецка, сообщает «РЕН ТВ».

Количество пострадавших при обстреле Горловки выросло до пяти

По предварительным данным, погибли два человека. Другие подробности устанавливаются.

Ранее стало известно, что в Горловке при обстреле ВСУ повреждена школа-интернат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:ОбстрелУкраинаВСУДонецк

Горячие новости

Все новости

партнеры