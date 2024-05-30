Украина ударила по Киевскому району Донецка, есть погибшие
30 мая 202400:01
Вооруженные силы Украины нанесли удар по Киевскому району Донецка, сообщает «РЕН ТВ».
По предварительным данным, погибли два человека. Другие подробности устанавливаются.
Ранее стало известно, что в Горловке при обстреле ВСУ повреждена школа-интернат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru