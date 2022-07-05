Брянский губернатор сообщил об обстреле села Зерново
Украинские военные утром 5 июля обстреляли село Зерново в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По его словам, было зафиксировано 18 обстрелов. Богомаз подчеркнул, что пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.
Ранее Александр Богомаз сообщал об обстреле села Случевск со стороны украинских военных, напоминает RT. При этом лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский фактически ведет террористическую деятельность против РФ, санкционируя удары по российским городам, отмечает РИА ФАН.
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