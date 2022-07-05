Брянский губернатор сообщил об обстреле села Зерново

Украинские военные утром 5 июля обстреляли село Зерново в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Губернатор Курской области сообщил об обстреле поселков на границе с Украиной

По его словам, было зафиксировано 18 обстрелов. Богомаз подчеркнул, что пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.

Ранее Александр Богомаз сообщал об обстреле села Случевск со стороны украинских военных, напоминает RT. При этом лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский фактически ведет террористическую деятельность против РФ, санкционируя удары по российским городам, отмечает РИА ФАН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбстрелБрянская ОбластьРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры