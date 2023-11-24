Пострадавший при атаке беспилотника под Белгородом находится в состоянии средней тяжести
Пострадавший мужчина из села Козинка в Грайворонском округе Белгородской области, получивший травмы при атаке украинского беспилотника-камикадзе, находится в состоянии средней степени тяжести, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главврача Грайворонской ЦРБ Андрея Попова.
По его словам, жизни пострадавшего ничего не угрожает. 40-летнему мужчине диагностировали минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму, осколочное касательное ранение голени и множественные порезы головы.
В результате взрыва также поврежден один автомобиль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru