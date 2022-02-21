Украина обстреляла ДНР запрещенными боеприпасами
Украинские силовики обстреляли город Докучаевск в самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) запрещёнными минскими соглашениями боеприпасами, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В сообщении уточняется, что украинские военные выпустили в направлении Докучаевска, расположенного в нескольких десятках километров к югу от Донецка, 10 мин калибром 120 мм.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин в своём Telegram-канале подтвердил, что обстановка на Мариупольском направлении «резко обострилась». боевики 36-й бригады ВСУ атаковали позиции подразделений Народной милиции в районе Коминтерново.
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