Пушилин заявил, что у границы с Россией идёт бой с ВС Украины

Украинский снаряд попал на территорию Ростовской области

Более 7 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР вывезли за сутки из Ростовской области

Бюджетный комитет Совфеда поддержал индексацию пенсий военным пенсионерам на 8.6%

Посольство США в Москве оправдалось за сообщение о возможных терактах в России

В саду Кембриджского университета ураган повалил «яблоню Ньютона»