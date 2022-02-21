Пушилин заявил, что у границы с Россией идёт бой с ВС Украины
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своём Telegram-канале подтвердил, что обстановка на Мариупольском направлении «резко обострилась».
По его словам, вблизи российской границы идут бои с подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Боевики 36-й бригады ВСУ атаковали позиции подразделений Народной милиции в районе Коминтерново. Идёт бой у границы с Российской Федерацией», - написал Пушилин.
Ранее глава ДНР заявил, что за последние несколько дней на территории республики было предотвращено несколько терактов со стороны украинских спецслужб, сообщает RT.
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