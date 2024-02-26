Украина нанесла удар по больнице в Донецке

25 февраля Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по больнице в Донецке, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Минздрав ДНР.

На подлете к Белгороду сбит беспилотник

В результате попадания беспилотника в одно из учреждений здравоохранения повреждено остекление. Пациенты и медицинский персонал клиники не пострадали.

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли три района Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МЧС России
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