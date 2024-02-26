Украина нанесла удар по больнице в Донецке
26 февраля 202400:34
25 февраля Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по больнице в Донецке, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Минздрав ДНР.
В результате попадания беспилотника в одно из учреждений здравоохранения повреждено остекление. Пациенты и медицинский персонал клиники не пострадали.
Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли три района Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru