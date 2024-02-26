На подлете к Белгороду сбит беспилотник

Средства противоракетной обороны России сбили беспилотник самолетного типа на подлете к Белгороду, сообщил в Telegram губернатор Вячеслав Гладков.

Минобороны РФ: Над Белгородской областью сбили беспилотник

По его словам, в настоящее время оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Ранее ВСУ нанесли удары по трем районам Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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