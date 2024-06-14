Украина дважды атаковала село под Шебекино, есть пострадавшие

Четыре мирных жителя пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины на село Маломихайловка Шебекинского городского округа, сообщает «РЕН ТВ».

Как заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков, противник 13 июня атаковал дронами-камикадзе жителей села два раза. В первый раз беспилотники ударили возле магазина — пострадали четыре мирных жителя.

Второй раз беспилотник взорвался возле легкового автомобиля, который полностью сгорел. Среди гражданского населения пострадавших нет.

Ранее над Ярославской и Владимирской областями сбили четыре дрона ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

