Над Ярославской и Владимирской областями сбили четыре дрона ВСУ

Четыре украинских беспилотника самолетного типа сбили над Ярославской и Владимирской областями, передает Минобороны.

Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника

«В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки... по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили три дрона над территорией Ярославской области, один — над Владимирской областью.

Ранее два украинских дрона-камикадзе атаковали поселок Совхозный в Белгородской области, в результате сгорел жилой дом, напоминает 360.ru.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
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