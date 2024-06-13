Над Ярославской и Владимирской областями сбили четыре дрона ВСУ
Четыре украинских беспилотника самолетного типа сбили над Ярославской и Владимирской областями, передает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки... по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве.
Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили три дрона над территорией Ярославской области, один — над Владимирской областью.
Ранее два украинских дрона-камикадзе атаковали поселок Совхозный в Белгородской области, в результате сгорел жилой дом, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru