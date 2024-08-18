Украина атаковала нефтебазу в Ростовской области

На юго-востоке Ростовской области отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram глава региона Василий Голубев.

В Курской области ликвидировали пожар на нефтебазе после атаки БПЛА

По его словам, из-за падения обломков дронов на территории промышленных складов в Пролетарске загорелось дизельное топливо.

К тушению привлечены подразделения пожарных.

Ранее в Белгородской области украинские БПЛА атаковали нефтебазу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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