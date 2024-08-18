Украина атаковала нефтебазу в Ростовской области
18 августа 202407:02
На юго-востоке Ростовской области отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram глава региона Василий Голубев.
По его словам, из-за падения обломков дронов на территории промышленных складов в Пролетарске загорелось дизельное топливо.
К тушению привлечены подразделения пожарных.
Ранее в Белгородской области украинские БПЛА атаковали нефтебазу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru