В Иране заявили о гибели главы разведки КСИР

Глава разведывательной организации иранского Корпуса стражей исламской революции Маджид Хадеми погиб при ударах США и Израиля. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на заявление КСИР.

«Маджид Хадеми погиб сегодня утром в результате американо-сионистской атаки», - указано в заявлении.

Хадеми возглавил разведку КСИР в июне прошлого года. Он был назначен вместо Мохаммада Каземи, погибшего в результате конфликта Ирана и Израиля.

Ранее в КСИР заявили о гибели командующего ВМС корпуса Алирезы Тангсири.

