В Иране заявили о гибели главы разведки КСИР
6 апреля 202612:18
Глава разведывательной организации иранского Корпуса стражей исламской революции Маджид Хадеми погиб при ударах США и Израиля. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на заявление КСИР.
«Маджид Хадеми погиб сегодня утром в результате американо-сионистской атаки», - указано в заявлении.
Хадеми возглавил разведку КСИР в июне прошлого года. Он был назначен вместо Мохаммада Каземи, погибшего в результате конфликта Ирана и Израиля.
Ранее в КСИР заявили о гибели командующего ВМС корпуса Алирезы Тангсири.
