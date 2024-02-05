Уголовное дело завели в Минводах после нападения собак на подростка

Следователи возбудили уголовное дело о халатности после нападения стаи бездомных собак на подростка в Минеральных Водах. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по Ставропольскому краю.

В Астрахани собака напала на младенца в коляске

Отмечается, что при проведении мониторинга социальных сетей была выявлена публикация о том, что в городском парке Минвод на подростка напала стая бездомных собак и покусала его. Согласно данным, молодому человеку оказали медпомощь, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что прокуратура в Симферополе начала проверку после нападения двух домашних питбулей на местную жительницу, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:РоссияСобаки

Горячие новости

Все новости

партнеры