Уголовное дело завели в Минводах после нападения собак на подростка
Следователи возбудили уголовное дело о халатности после нападения стаи бездомных собак на подростка в Минеральных Водах. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по Ставропольскому краю.
Отмечается, что при проведении мониторинга социальных сетей была выявлена публикация о том, что в городском парке Минвод на подростка напала стая бездомных собак и покусала его. Согласно данным, молодому человеку оказали медпомощь, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что прокуратура в Симферополе начала проверку после нападения двух домашних питбулей на местную жительницу, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru