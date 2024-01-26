В Астрахани собака напала на младенца в коляске
В Астрахани бездомная собака едва не покусала младенца в коляске. Об этом рассказал депутат Областной думы Евгений Дунаев в своем Telegram-канале.
Депутат отметил, что к нему обратилась мать 10-месячного младенца. Согласно данным, инцидент произошел 23 января у дома №8 по улице Космонавтов.
По словам женщины, она хотела зайти с коляской в магазин, но, подходя к дверям, заметила, что у входа стоят четыре собаки, к которым через пару минут подбежали еще два животных. Местная жительница собралась зайти в магазин, после чего собака стала тянуть ребенка за обувь, начала лаять. На шум выбежал водитель из проезжавшей мимо машины и продавцы магазина.
Ранее, 24 января, прокуратура в Симферополе начала проверку после нападения двух домашних питбулей на местную жительницу. Собаки напали на женщину в частном секторе, передает «Радиоточка НСН».
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