В Астрахани собака напала на младенца в коляске

Депутат отметил, что к нему обратилась мать 10-месячного младенца. Согласно данным, инцидент произошел 23 января у дома №8 по улице Космонавтов.

По словам женщины, она хотела зайти с коляской в магазин, но, подходя к дверям, заметила, что у входа стоят четыре собаки, к которым через пару минут подбежали еще два животных. Местная жительница собралась зайти в магазин, после чего собака стала тянуть ребенка за обувь, начала лаять. На шум выбежал водитель из проезжавшей мимо машины и продавцы магазина.

Ранее, 24 января, прокуратура в Симферополе начала проверку после нападения двух домашних питбулей на местную жительницу. Собаки напали на женщину в частном секторе, передает «Радиоточка НСН».

