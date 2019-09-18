Уголовное дело возбуждено по нападению браконьеров КНДР на пограничников

Как отмечает RT, ранее стало известно, что экипаж северокорейской шхуны, которую остановили за незаконный промысел в Японском море, напал на пограничников в российских водах. Ранения получили, по уточнённым данным, четверо бойцов погранслужбы.

ФСБ объявила о задержании более 80 браконьеров - граждан КНДР и двух рыболовных шхун.

