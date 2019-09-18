Уголовное дело возбуждено по нападению браконьеров КНДР на пограничников

18 сентября11:45

Уголовное дело возбуждено по факту нападения браконьеров из КНДР на пограничников из досмотровой группы управления Федеральной службы безопасности по Приморскому краю. Об этом информирует Следственный комитет.

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Как отмечает RT, ранее стало известно, что экипаж северокорейской шхуны, которую остановили за незаконный промысел в Японском море, напал на пограничников в российских водах. Ранения получили, по уточнённым данным, четверо бойцов погранслужбы.

ФСБ объявила о задержании более 80 браконьеров - граждан КНДР и двух рыболовных шхун.

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ФОТО: РИА Новости/Юрий Сомов
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