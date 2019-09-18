Уголовное дело возбуждено по нападению браконьеров КНДР на пограничников
18 сентября11:45
Уголовное дело возбуждено по факту нападения браконьеров из КНДР на пограничников из досмотровой группы управления Федеральной службы безопасности по Приморскому краю. Об этом информирует Следственный комитет.
Как отмечает RT, ранее стало известно, что экипаж северокорейской шхуны, которую остановили за незаконный промысел в Японском море, напал на пограничников в российских водах. Ранения получили, по уточнённым данным, четверо бойцов погранслужбы.
ФСБ объявила о задержании более 80 браконьеров - граждан КНДР и двух рыболовных шхун.
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ФОТО: РИА Новости/Юрий Сомов
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