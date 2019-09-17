Могут расстрелять. Что ждет северокорейских браконьеров, ранивших российских военных

В Японском море российских пограничников при задержании атаковали северокорейские браконьеры, которые вели незаконный промысел в исключительной экономической зоне России. Ранее военные обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, экипаж одной из шхун напал на пограничников. Трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Браконьеры, в том числе участники нападения, задержаны.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН предположил, что браконьеров за подобную выходку на родине может ждать самое суровое наказание.

«Я бы сейчас не перекидывал это на отношения между странами, тем более на официальную позицию Пхеньяна. У меня такое впечатление, что если бы эти ребята (браконьеры) попали в руки Пхеньяна – их бы там расстреляли. Поскольку я имею контакты с очень высокопоставленными деятелями, в том числе правящей партии, то ничего общего с официальной позицией партии и руководства КНДР я здесь не усматриваю», - сказал сенатор.