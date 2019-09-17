Могут расстрелять. Что ждет северокорейских браконьеров, ранивших российских военных
Сенатор Андрей Климов призвал не перекладывать инцидент с нападением северокорейских браконьеров на отношения Москвы и Пхеньяна.
В Японском море российских пограничников при задержании атаковали северокорейские браконьеры, которые вели незаконный промысел в исключительной экономической зоне России. Ранее военные обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, экипаж одной из шхун напал на пограничников. Трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Браконьеры, в том числе участники нападения, задержаны.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН предположил, что браконьеров за подобную выходку на родине может ждать самое суровое наказание.
«Я бы сейчас не перекидывал это на отношения между странами, тем более на официальную позицию Пхеньяна. У меня такое впечатление, что если бы эти ребята (браконьеры) попали в руки Пхеньяна – их бы там расстреляли. Поскольку я имею контакты с очень высокопоставленными деятелями, в том числе правящей партии, то ничего общего с официальной позицией партии и руководства КНДР я здесь не усматриваю», - сказал сенатор.
Собеседник НСН добавил, что браконьерство для многих северокорейских семей является единственной возможностью выжить. Хотя в своих водах, отметил Климов, они ведут себя аккуратнее.
«Они обычно в своей стране пытаются более аккуратно поступать, потому что знают, чем это может закончиться. В стране проживает 25 миллионов человек, живут, мягко говоря, небогато. Для них этот браконьерский промысел зачастую является способом выживания их семей. Я их не оправдываю ни в коем случае, но я бы не хотел, чтобы инцидент перекидывали на отношения стран. Раздрай между нами и Северной Кореей пойдет на пользу очень многим, причем эти "очень многие " отнюдь не друзья России», - заключил член Совфеда.
По последним данным, задержанные пограничникам шхуны в настоящее время конвоируют в порт Находки. Всего задержаны порядка 60 браконьеров.
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