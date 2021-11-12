Уголовное дело возбудили в Дагестане после убийства имама мечети

Уголовное дело, в том числе по статьям «убийство» и «незаконный оборот оружия», возбудили в Дагестане по факту убийства имама мечети, сообщает пресс-служба СК РФ.

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Инцидент произошёл в селе Аметеркмахи Акушинского района. По данным следствия, между 62-летним жителем и имамом мечети произошел конфликт из-за давнего земельного спора. Мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия и застрелил имама, а также ранил его брата и сына.

«Будучи раненым, сын погибшего имама оказал противодействие и ударил стрелявшего ножом, в последующем от ножевого ранения нападавший скончался», - отметили в СК.

В ведомстве добавили, что брат и сын имама мечети с огнестрельными ранениями доставлены в Акушинскую ЦРБ и находятся в реанимации.

Ранее уголовное дело об убийстве было возбуждено после обнаружения тел трёх человек на месте пожара в Тверской области.

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:Уголовное ДелоСтрельбаДагестанУбийство
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