В Адлере застрелили двух судебных приставов

Двое сотрудников Федеральной службы судебных приставов убиты в четверг в Адлере, сообщает ТАСС.

По данным источника агентства, приставы должны были вручить документы о сносе хозяину одного из домов, однако тот открыл по ним огонь. «Стрелок» задержан и доставлен в полицию.

Всего приставов было трое, однако одному из них удалось убежать, когда хозяин дома достал оружие, уточняет Baza.

По данным Life, инцидент произошел в Адлере в одном из домов на улице Просвещения.

