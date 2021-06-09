В Адлере застрелили двух судебных приставов
9 июня 202112:18
Двое сотрудников Федеральной службы судебных приставов убиты в четверг в Адлере, сообщает ТАСС.
По данным источника агентства, приставы должны были вручить документы о сносе хозяину одного из домов, однако тот открыл по ним огонь. «Стрелок» задержан и доставлен в полицию.
Всего приставов было трое, однако одному из них удалось убежать, когда хозяин дома достал оружие, уточняет Baza.
По данным Life, инцидент произошел в Адлере в одном из домов на улице Просвещения.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru