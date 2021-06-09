В Адлере застрелили двух судебных приставов

Двое сотрудников Федеральной службы судебных приставов убиты в четверг в Адлере, сообщает ТАСС.

По данным источника агентства, приставы должны были вручить документы о сносе хозяину одного из домов, однако тот открыл по ним огонь. «Стрелок» задержан и доставлен в полицию.

Всего приставов было трое, однако одному из них удалось убежать, когда хозяин дома достал оружие, уточняет Baza.

По данным Life, инцидент произошел в Адлере в одном из домов на улице Просвещения.

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Фото: Кадр из видеопрезентации с сайта rostec.ru
ТЕГИ:Судебные ПриставыСочиСтрельба
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