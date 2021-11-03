Дело об убийстве расследуют после обнаружения трёх тел на пожаре под Тверью

Уголовное дело об убийстве возбуждено после обнаружения тел трёх человек на месте пожара в Тверской области. Об этом информирует региональное следственное управление Следственного комитета РФ.

Тела трёх мужчин были найдены во время тушения пожара в заброшенном строении в городе Конаково. Их личности пока не установлены.

Выяснилось, что здание было отключено от коммуникаций, там также не было света. Очаг возгорания располагался под лестничным маршем первого этажа, уточняет RT.

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:Тверская ОбластьСледственный КомитетУбийство
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