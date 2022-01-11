Уголовное дело возбудили после смерти школьницы в больнице в Иркутской области
В Приангарье возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей после смерти четырнадцатилетней девочки в больнице города Братск. Об этом сообщили в СУСК по Иркутской области.
Сейчас следователи допрашивают медперсонал и свидетелей. Правоохранители изъяли всю необходимую документацию.
По данным источника, у школьницы случился инсульт, при этом карета скорой помощи ехала к подростку почти 50 минут. В это время у нее были судороги и рвота. В период ожидания девочка также потеряла сознание. При этом, как сообщают СМИ, диспетчер скорой помощи не отреагировал на жалобы, а приехавший на вызов врач, по его словам, не знал, что пациентке необходима экстренная помощь.
Девочка была доставлена в медучреждение в состоянии комы. Она не приходила в сознание 15 дней, после чего скончалась. 19 декабря 2021 года СК начал доследственную проверку.
В региональном министерстве здравоохранения подчеркнули, что на вызов к подростку была направлена первая освободившаяся бригада скорой помощи.
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