В Мордовии учитель выстрелил в директора школы и её супруга

В сообщении говорится, что 41-летний педагог пришёл в квартиру к потерпевшей, и во время конфликта, возникшего на фоне личных неприязненных отношений, он выстрелил женщине в живот из своего травматического пистолета. Супруг директора школы попытался отнять оружие, местный житель произвёл выстрел в его сторону, после чего покинул место происшествия.

«55-летних супругов, проживающих в селе Лямбирь, доставили в больницу. После оказания медицинской помощи женщина отпущена домой. Её супруг в настоящий момент проходит лечение. Травматический пистолет изъят», - отметили полицейские.

В ведомстве добавили, что в настоящее время проводится проверка, решение о возбуждении уголовного дела будет принято после установления степени тяжести вреда, причиненного потерпевшим.

Ранее следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве после стрельбы пьяного врача в больнице в Светлограде Ставропольского края.

