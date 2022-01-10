В Мордовии учитель выстрелил в директора школы и её супруга

Учитель из сельской школы в Мордовии выстрелил из травматического пистолета в директора школы, а также в её мужа, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

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В сообщении говорится, что 41-летний педагог пришёл в квартиру к потерпевшей, и во время конфликта, возникшего на фоне личных неприязненных отношений, он выстрелил женщине в живот из своего травматического пистолета. Супруг директора школы попытался отнять оружие, местный житель произвёл выстрел в его сторону, после чего покинул место происшествия.

«55-летних супругов, проживающих в селе Лямбирь, доставили в больницу. После оказания медицинской помощи женщина отпущена домой. Её супруг в настоящий момент проходит лечение. Травматический пистолет изъят», - отметили полицейские.

В ведомстве добавили, что в настоящее время проводится проверка, решение о возбуждении уголовного дела будет принято после установления степени тяжести вреда, причиненного потерпевшим.

Ранее следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве после стрельбы пьяного врача в больнице в Светлограде Ставропольского края.

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Фото: Wolfgang Claussen//Pixabay
ТЕГИ:ШколаУчительМордовияПистолет
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