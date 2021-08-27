Уголовное дело возбудили из-за лесного пожара в Тольятти

Уголовное дело по статье уничтожение или повреждение лесных насаждений с причинением крупного ущерба возбудили по факту лесного пожара в Тольятти, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В сообщении говорится, что в результате лесного низового пожара выгорело 31,7 гектара леса.

«В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление виновных лиц», - добавили в прокуратуре.

Инцидент произошёл 25 августа. Мэр Тольятти Николай Ренц заявил, что предварительной причиной пожара, который произошёл на территории 3-го квартала Тольяттинского участкового лесничества, считается поджог.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил усилить в России систему лесоохраны и заявил, что на эти цели будет дополнительно выделено 24 миллиарда рублей.

