Лес загорелся в Тольятти

Лесной пожар зафиксирован на территории 3-го квартала Тольяттинского участкового лесничества, сообщает пресс-служба администрации Тольятти.

В сообщении говорится, что из-за ветра огонь быстро распространяется и площадь пожара достигла порядка восьми гектаров. В мэрии отметили, что на помощь пожарным привлекли дополнительную технику.

В ГУ МЧС РФ по Самарской области добавили, что на место происшествия также прибыл самолёт Ил-76, который одним вылетом произвёл два сброса воды по 21 тонне. Благодаря этому удалось остановить распространение огня, однако о локализации пожара пока не объявляли.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал усилить авиалесоохрану в стране и заявил о необходимости кардинально улучшить систему природоохраны от пожаров и распределить полномочия на случай ЧС, сообщает РЕН ТВ.

