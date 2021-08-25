Лес загорелся в Тольятти
Лесной пожар зафиксирован на территории 3-го квартала Тольяттинского участкового лесничества, сообщает пресс-служба администрации Тольятти.
В сообщении говорится, что из-за ветра огонь быстро распространяется и площадь пожара достигла порядка восьми гектаров. В мэрии отметили, что на помощь пожарным привлекли дополнительную технику.
В ГУ МЧС РФ по Самарской области добавили, что на место происшествия также прибыл самолёт Ил-76, который одним вылетом произвёл два сброса воды по 21 тонне. Благодаря этому удалось остановить распространение огня, однако о локализации пожара пока не объявляли.
Ранее президент РФ Владимир Путин призвал усилить авиалесоохрану в стране и заявил о необходимости кардинально улучшить систему природоохраны от пожаров и распределить полномочия на случай ЧС, сообщает РЕН ТВ.
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