Регионам выделят 24 миллиарда рублей на борьбу с лесными пожарами

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что деньги на борьбу с лесными пожарами, о которых говорил президент РФ Владимир Путин, регионы начнут получать с 2022 года, сообщает РИА Новости.

По её словам, средства субъекты РФ будут получать в течение трёх лет.

«Начиная с 2022 года, в полном объёме норматив для борьбы с лесными пожарами будет доводиться до регионов РФ. На трёхлетний бюджетный период это 24 миллиарда рублей», - отметила вице-премьер.

Ранее Путин поручил усилить в России систему лесоохраны и заявил, что на эти цели будет дополнительно выделено 24 миллиарда рублей.