Уголовное дело по факту убийства таксиста возбудили в Крыму

Фигурант был задержан возле дома его приятеля. При нем находилась сумка с ножом. Задержанный признался в содеянном, сейчас он заключен под стражу.

Преступление было совершено 10 октября. Обвиняемый, подрабатывавший поваром, вызвал такси, однако во время поездки между водителем и пассажиром вспыхнула ссора. Молодой человек напал на таксиста, несколько раз ударил его ножом и перенес его в багажник. Водитель и автомобиль были обнаружены поздним вечером следующего дня.

Ранее силовики задержали предполагаемого убийцу 27-летней работницы салона сотовой связи в Саратове.

