Уголовное дело по факту убийства таксиста возбудили в Крыму
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства таксиста в Крыму. В совершении преступления обвиняется 19-летний местный житель, который, по версии следствия, убил 52-летнего таксиста, спрятал тело в багажнике и скрылся, забрав 1500 рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) России.
Фигурант был задержан возле дома его приятеля. При нем находилась сумка с ножом. Задержанный признался в содеянном, сейчас он заключен под стражу.
Преступление было совершено 10 октября. Обвиняемый, подрабатывавший поваром, вызвал такси, однако во время поездки между водителем и пассажиром вспыхнула ссора. Молодой человек напал на таксиста, несколько раз ударил его ножом и перенес его в багажник. Водитель и автомобиль были обнаружены поздним вечером следующего дня.
Ранее силовики задержали предполагаемого убийцу 27-летней работницы салона сотовой связи в Саратове.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru