Топ-менеджера Lenovo убили в Казахстане
Одного из топ-менеджеров компании Lenovo Ермека Жакипжанова, предположительно, убили в Казахстане. Тело 42-летнего специалиста с признаками насильственной смерти обнаружено в четверг, 10 октября в Алматинской области на окраине поселка Отеген-батыра Илийского района.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный департамент полиции, днём ранее мужчина пропал в Алма-Ате. Он занимал должность директора компании по работе с государственными институтами в Казахстане, Таджикистане и Туркмении.
По горячим следам в Карагандинской области задержан 24-летнеий подозреваемый в расправе над Жакипжановым, он уже отправлен в следственный изолятор. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», мотивы преступления пока не выяснены. Следствие продолжается.
Lenovo Group Limited — китайская транснациональная корпорация, выпускающая персональные компьютеры, ноутбуки, смартфоны, ряд другой электроники.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru