Уголовник-рецидивист напал на пенсионерку и получил восемь лет колонии
Шестикратно судимому уголовнику-рецидивисту из Красноярского края назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии особого режима. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.
Злоумышленника признали виновным в разбое с проникновением в чужое жилище под Минусинском. Осужденный ворвался на дачный участок пожилой местной жительницы, проник в ее комнату. Потерпевшая отдала преступнику телефон, однако тот схватил веревку и попытался задушить жертву.
После недолгой борьбы он связал пострадавшей руки и стал обыскивать помещения. Когда разбойник отвлекся, женщина позвала на помощь. Злоумышленник сбежал, прихватив с собой сумку с шестью тысячами рублей.
Задержать преступника помогли продавцы ломбардов, куда тот попытался сбыть телефон потерпевшей.
Ранее в Санкт-Петербурге пассажиры ограбили и избили водителя такси. Таксист попросил мужчину и женщину оплатить поездку, однако те напали на него и нанесли несколько ударов по голове. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru