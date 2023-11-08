Уголовник-рецидивист напал на пенсионерку и получил восемь лет колонии

Злоумышленника признали виновным в разбое с проникновением в чужое жилище под Минусинском. Осужденный ворвался на дачный участок пожилой местной жительницы, проник в ее комнату. Потерпевшая отдала преступнику телефон, однако тот схватил веревку и попытался задушить жертву.

После недолгой борьбы он связал пострадавшей руки и стал обыскивать помещения. Когда разбойник отвлекся, женщина позвала на помощь. Злоумышленник сбежал, прихватив с собой сумку с шестью тысячами рублей.

Задержать преступника помогли продавцы ломбардов, куда тот попытался сбыть телефон потерпевшей.

Ранее в Санкт-Петербурге пассажиры ограбили и избили водителя такси. Таксист попросил мужчину и женщину оплатить поездку, однако те напали на него и нанесли несколько ударов по голове. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

